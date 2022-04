Oberbürgermeisterwahlen in Magdeburg

Die AfD - das gerupfte Huhn

In Magdeburg waren am 24. April Wahlen zum Oberbürgermeister. Die neun Kandidatinnen und Kandidaten äußerten sich kaum zum Krieg in der Ukraine, sondern nur sehr zurückhaltend zu kommunalen Themen.

Korrespondenz aus Magdeburg