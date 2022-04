Enver Hoxha hat eine Kehrtwende gemacht

Zuerst haben wir den ganzen Abschnitt reihum vorgelesen, nur unterbrochen von kurzen Erläuterungen zu manchen unbekannten Begriffen. Als wir fertig waren, war es ganz still im Raum. Wir fragten: „Wie seht ihr das; entspricht das eurer Meinung und Erfahrung?“ Ein kurzer Moment des Überlegens, dann: „Ja! Genau so war es“. Und dann sprudelten die Erinnerungen, die aber durch die Zusammenhänge im Buch und vor allem durch die Klärung, dass Enver Hoxha den Klassenkampf im Sozialismus und den notwendigen Kampf zwischen bürgerlicher und proletarischer Ideologie in der Partei ablehnte, untermauert und erklärt wurden.

„Enver Hoxha war zuerst ein sehr guter Politiker! Heute gibt es in Albanien Mafia, Korruption, Kriminalität, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Heute wohnen mehr albanische Menschen im Ausland, insbesondere in der Türkei, als in Albanien selbst. Sie haben die Flucht ergriffen. Damals hatten alle Arbeit. Keiner war besonders reich, aber alle hatten Arbeit, Schule, Ausbildung. Bis ins letzte Dorf wurde Albanien elektrifiziert und gab es Wasserversorgung. Albanien ist eigentlich ein sehr reiches Land. Wir haben Kohle, Rohstoffe und es wurden viele Fabriken aufgebaut.