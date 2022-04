Brokdorf

Erfahrungen der Anti-AKW-Bewegung: Wichtig für Widerstand

Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Sonntag, den 24. April, zur „Protest- und Kulturmeile“ am Elbdeich hinter dem am 31. Dezember 2021 stillgelegten Atomkraftwerk (AKW) in Brokdorf. Anlass war der Gedenktag an den atomaren Super-GAU in Tschernobyl am 26. April 1986, bei dem es zur Explosion eines Reaktorkerns mit bis heute anhaltender Kernschmelze kam.

