Erstmals gewinnt eine Frau den ABZ-Preisskat

Mit drei starken Runden und 2836 Punkten gewann damit zum ersten Mal eine Frau den ABZ-Preisskat. Freudestrahlend nahm sie mit ihren Kindern den von ihnen gewählten Preis – einen Roller – entgegen. Der kleine Sohn sauste mit grinsenden Backen damit gleich durch den Lichthof.

Den Sieg holte sich Tina Schumann im fairen und sportlichen Spiel: Jahrelanges Skatspielen und gute Karten waren das „Mittel“ gegen weitere 48 Mitspielerinnen und Mitspieler. Darunter waren etliche neue Gesichter, geübte Vereinsspieler und Anfänger. Zweiter wurde Norbert Symanek von der Mannschaft Grand Ouvert mit 2649 Punkten. Den dritten Platz belegte Frank Olschewski von der Mannschaft „Glück Auf Ouvert“ mit 2457 Punkten.

Der ABZ-Wanderpokal und der Mannschaftspreis – Schnitzel-Essen im Schacht 3 - ging an die Mannschaft "Grand Ouvert" aus Gelsenkirchen. Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen nächstes Jahr wiederkommen – zum 30. ABZ-Skatturnier und zu 40 Jahre ABZ. Wir versprechen: Das wird ein ganz besonderes Turnier: Mit Sonderpreisen, kulturellen Highlights etc. Also jetzt schon mit dem Training anfangen, dann ist alles drin. Vielen Dank an die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach zwei Jahren Corona-Pause zum Gelingen des heißersehnten Skatturniers beigetragen haben.

*ABZ = Arbeiterbildungszentrum