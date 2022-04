Pressemitteilung der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa

Gegen Krieg, Ausbeutung und Armut - AM 1. MAI AUF DIE STRAßEN!

Die Arbeiterklasse und Werktätigen treten an diesem 1. Mai in eine Zeit ein, in der sich die Corona-Pandemie, Armut, Ausbeutung und imperialistische Aggression in der Ukraine verschärfen.