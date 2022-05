Gina Pietsch und Frauke Pietsch: „Karl Marx, seiner Nützlichkeit wegen“

Gina Pietsch ist mit ihren Programmen an den aktuellen politischen Ereignissen dran. So ist sie Schirmherrin des Rebellischen Musikfestivals.

Das Faszinierende an der Darbietung der Lieder, an den Schilderungen des harten Lebens der Familie Marx, Zitaten von und über diesen genialen Theoretiker und Praktiker der proletarischen Revolution: Sichtlich ist sie von der Dialektik inspiriert: „...Jedes organische Wesen (ist) in jedem Augenblick dasselbe und nicht dasselbe ...“ (MEW, Bd. 20, S. 21)

In Liedern und in ihrer Person drückte Gina Pietsch eine „Einheit der Gegensätze in den Dingen“ aus. In Einheit und Widerspruch zur Begleitung durch ihre Tochter, der Pianistin: Sowohl Niedergeschlagenheit als auch Aufbegehren, Verzweiflung und freche proletarische Attacke, Trauer und Hoffnung, Licht und Schatten. So werden das entbehrungsreiche Leben und die hart errungenen Erkenntnisse von Marx und seinem Freund Friedrich Engels lebendig. Sie müssen als Anleitung zum Denken und Handeln gesehen werden, gerade in unserer Zeit des krisengeschüttelten Imperialismus.

