Grafik-Designer: Eure Plakate sind die besten

Die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei der Türkei / Nordkurdistan (MLKP), die Mitgliedsorganisation der ICOR ist, trauert um ihren Genossen Serfiraz Nîdal (Welat Yıldız), der als Kommandant der Şehit-Alişer-Deniz-Brigade in Rojava einem Krebsleiden erlag. Seine Genossinnen und Genossen schreiben: „ Obwohl sein Herz für die Berge Kurdistans schlug, zögerte Welat Yıldız nicht, sich an der Verteidigung der Rojava-Revolution zu beteiligen und den Aufbau der Partei in der Region voranzubringen. Er übernahm die Aufgabe des Kommandanten der an vorderster Front kämpfenden Alişer-Deniz-Brigade. … Seine Ideale und das Andenken an ihn gelten uns als Versprechen zum Sieg.“