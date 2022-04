Großdemonstration gegen den Angriffskrieg der Türkei in Südkurdistand (Nordirak und Nordsyrien)

In ihrem Aufruf heißt es: "In den späten Abendstunden es 17.04. ist die Türkei mit Bodentruppen in Südkurdistan (Nordirak) eingedrungen. Der Bodenoffensive gingen 3 Tage schwerer Beschuss durch Artillerie, Drohnen und Bombardements voraus. (…)" Völlig berechtigt greifen sie das hauptsächliche Schweigen der deutschen Medien an: "Die russische Invasion der Ukraine ist in aller Munde, während über den Angriffskrieg des NATO-Partners Türkei geschwiegen wird. Doch in beiden Kriegen gibt es einen klaren Aggressor und unzählige Menschen werden in die Flucht getrieben oder sterben."

Weiter fordert der Aufruf: "Insbesondere Deutschland, als engster Verbündeter der Türkei, ist hier in der Pflicht zu handeln. Als sofortige Maßnahme fordern wir einen sofortigen Stopp von Waffenlieferungen in die Türkei. Der türkische Angriff in Südkurdistan auf die demokratisch ausgerichtete Guerilla wird vom lokalen Barzani-Clan unterstützt. Eine aktive Feuerhilfe blieb bisher aus, doch während die Türkei einen neuen Großangriff gegen die Guerilla in Südkurdistan vorbereitete, traf sich Clanoberhaupt Mesrûr Barzanî am 16. April in Istanbul mit Recep Tayyip Erdoğan und dessen Geheimdienstchef Hakan Fidan. Wir fordern den Barzani-Clan auf, sich vom türkischen Faschismus zu distanzieren und die Kollaboration einzustellen."

Auf Rote Fahne News nahm die MLPD gestern Stellung: "Die fehlende Verurteilung des Angriffskriegs der Türkei durch NATO und EU-Imperialisten wird inzwischen auch von bürgerlichen Medien kritisiert. Der Kern ist aber nicht das Schweigen. Der Kern ist, dass alle imperialistischen Mächte einen Weltkrieg vorbereiten."

Werdet aktiv gegen einen dritten Weltkrieg: in der neuen Friedensbewegung gegen jede imperialistische Aggression, bei der Großdemonstration in Düsseldorf gegen den türkischen Angriffskrieg, beteiligt euch an den 1. Mai-Demonstrationen, kommt am 8. Mai zur ersten Manifestation einer neuen Friedensbewegung nach Essen/Gelsenkirchen! Hoch die internationale Solidarität!

Hier geht es zum vollständigen Aufruf zu der Großdemonstration

Und hier zu dem Rote Fahne News-Artikel zum Angriffskrieg der Türkei