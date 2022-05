Heute Dokumentation zu Bischofferode

Vor der nächsten Verhandlungsrunde Mitte Mai ruft ver.di noch einmal zu Warnstreiks auf. In der kommenden Woche streiken am Montag (02.05.22) zunächst die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, am Mittwoch (04.05.22) die Kitabeschäftigten und am Donnerstag (05.05.22) die Beschäftigten der Behindertenhilfe. Der Schwerpunkt aller Veranstaltungen liegt am Montag (02.05.22) auf dem Branchenstreiktag „Sozialarbeit" mit einer landesweiten Kundgebung in Wuppertal. Hier treffen sich die Streikenden um 10.30 Uhr vor dem Wuppertaler Opernhaus und ziehen von dort zum Geschwister-Scholl-Platz, wo um 12:00 Uhr die Kundgebung stattfindet.