Ja zum Recht auf Flucht! Nein zur Spaltung von Menschen in erste und zweite Klasse!

In diesen Tagen gehört unsere Solidarität den ukrainischen Arbeitern und Volksmassen, die hauptsächlich Leidtragende des Kriegs sind. Wir stehen für Solidarität mit den Kriegsopfern! Viele von uns kommen selbst aus Ländern, in denen Kriege, Krisen, Umweltkatastrophen, Hunger, Ausbeutung und Unterdrückung seit Jahren an der Tagesordnung sind. Deshalb kritisieren wir die Ungleichbehandlung der Flüchtlinge durch die deutsche Bundesregierung.

Gegen rassistische Flüchtlingspolitik – Keine Auswahl der Flüchtlinge! - Für die Anerkennung von Deserteuren als Flüchtlinge!

Kein friedliebender Mensch kann sich auf die Seite von Putins Russland stellen, das die Ukraine militärisch angegriffen hat. Kein friedliebender Mensch kann sich auf die Seite der NATO und der USA als weltweiten Hauptkriegstreiber stellen. Wir haben erfahren, zu welch unmenschlicher Politik diese Mächte auf der ganzen Welt in der Lage sind. Fluchtursachen bekämpfen heißt für uns daher, uns gegen jede imperialistische Aggression zu wenden und uns mit allen zu verbinden, die ernsthaft für den Frieden und internationale Völkerfreundschaft eintreten!

Kommt am morgigen Samstag, dem 30. April 2022 um 11 Uhr zur Kundgebung in Dresden, Prager Straße / Wiener Platz

Hier der Flyer zur Kundgebung - german and english