Jasmina Prpic: "Der Kampf für Menschenrechte ist dein Leben geworden"

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges überreichte ihr den Orden vorgestern in einer feierlichen Zeremonie im Freiburger Rathaus mit ca. 50 geladenen Gästen. Jasmina ist bekannt als Gründerin des Vereins "Anwältinnen ohne Grenzen", für ihr Engagement gegen Kriegsverbrechen an Frauen und als aktive Trägerin des überparteilichen Weltfrauenprozesses.

Bei ihrer Dankesrede ließ sie die wichtigsten Stationen ihrer Tätigkeit in den letzten vier Jahrzehnte Revue passieren. Dazu gehörte auch ihre Teilnahme als Delegierte bei der zweiten Weltfrauenkonferenz in Nepal: Jasmina erzählte, wie sie der nepalesischen Präsidentin bei dieser Gelegenheit ein von Freiburger Migrantinnen erstelltes Kochbuch überreichen konnte. Bei der Veranstaltung sprachen außer der Laudatorin Gentges der Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach, die Botschafterin von Bosnien-Herzegowina Jadranka Negodić-Winbow und der Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, der Jasmina während ihrer Tätigkeit als Übersetzerin an Freiburger Gerichten kennengelernt und der 2015 an einer von ihr organisierten Konferenz zu "Frauen, Frieden und Sicherheit auf dem Balkan" teilgenommen hatte.

Die Kraft und der Mut der anwesenden Frauen aus den südosteuropäischen Ländern habe ihn damals tief beeindruckt, berichtete Hoffmann. Er warf kritisch die Frage auf, warum Jasmina nach ihrer Flucht vor dem Jugoslawien-Krieg nicht in Deutschland in ihrem erlernten Beruf als Richterin und Anwältin weiterarbeiten durfte, und begrüßte zugleich, dass sie ihre großen Fachkenntnisse seither in ihr gemeinnütziges Engagement einbringt.

"Der Kampf für die Menschenrechte ist dein Leben geworden", schreibt auch die Europakoordinatorin der Basisfrauen, Susanne Bader. In ihrem Glückwunschbrief heißt es weiter: "Deine Aufrichtigkeit, Klarheit und Unanfechtbarkeit gegenüber antikommunistischen Anfeindungen sind Wesensmerkmale deiner Person und deines Einsatzes". Jasmina Prpic ist auch an der Vorbereitung der 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen beteiligt, die dieses Jahr vom 3. bis 10. September in Tunis stattfindet.