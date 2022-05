„Kulturkampf“ auf Straßen und Plätzen - nicht nur in der Ukraine

So in Dnipro, wo die Straße der 30. Irkutsk-Division ab sofort Straße der ukrainischen Soldaten heißen soll. In Kiew ist geplant, dass der Leo-Tolstoi-Platz und die gleichnamige U-Bahn-Station umbenannt werden.

Und: „Im Dorf Fontanka bei Odessa entschieden sich die Verantwortlichen, die Wladimir-Majakowski-Straße in Boris-Johnson-Straße umzubenennen, weil der britische Premier Tage zuvor Waffenlieferungen versprochen hatte.“ (Süddeutsche Zeitung)

Dieses Vorgehen folgt der Leitlinie einer Gleichsetzung der ehemaligen sozialistischen Sowjetunion mit dem faschistoiden Putin-Regime, um den Sozialismus zu diskreditieren. Hier handelt es sich aber nicht um eine „ukrainische Spezialität“: So sollen die historischen Panzer am sowjetischen Ehrenmal in Berlin aus dem Berliner Stadtbild verschwinden (eine Forderung der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Stefanie Bung). Dem will das FDP-Fraktionsmitglied Stefan Förster nicht nachstehen. Er fordert dreist, den sowjetischen Stadtkommandanten Nikolai Erastowitsch Bersarin von der Liste der Berliner Ehrenbürger zu streichen, was auch der Berliner CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner bereits Anfang März gefordert hat! Unter Bersarins Führung wurde unter größten Opfern der Roten Armee Berlin erobert und damit dem Hitler-Faschismus eine entscheidende Niederlage beigebracht.