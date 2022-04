Polizei besetzt den Cosco-Hafen in Piräus

Rote Fahne News berichtete gestern über den Streikbeschluss und seine Hintergründe.

Am heutigen Vormittag rückte die griechische Bereitschaftspolizei MAT mit Spezialkräften der Küstenwache auf Anordnung der Regierung vor dem Hafentor an und hat es besetzt. Der Hafendirektor von Piräus steht auf der Seite der Cosco-Kapitalisten. Er wandte sich an die Regierung und forderte, dass der Hafen funktionieren müsse. Es gibt Meldungen, dass Streikbrecher eingeschleust werden sollen.

Immer mehr Menschen, die sich mit den Cosco-Arbeitern solidarisieren, versammeln sich vor dem Tor. Anstatt die Polizei zu den Cosco-Kapitalisten zu schicken, die Arbeiter ermorden, schickt die Regierung sie zu den Arbeitern, die kämpfen, weil sie nicht am Arbeitsplatz sterben wollen. Die Cosco-Arbeiter kündigen an, dass sie sich nicht spalten lassen: "Wir sind entschlossen und werden nicht klein beigeben!"