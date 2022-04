Die Hörfunk- und Fernsehwahlspot der Internationalistischen Liste / MLPD sind zu hören bzw. zu sehen: Am 3. Mai und am 11. Mai, jeweils um 15.56 Uhr, im WDR-Fernsehen zu sehen. Am 2. Mai, um 13.30 Uhr in WDR 4 sowie am 10. Mai, um 18.40 Uhr, in WDR 2 im Radio zu hören.