Ströbele: "Der große Krieg kommt"

Er warnt vor der „Gefahr, dass es zu einem großen Krieg, einem Weltkrieg eskaliert, was ganz nah rückt". Ernüchtert muss er feststellen, dass seine Partei, die Grünen, innerhalb der Bundesregierung in der Kriegsbeteiligung - so der Lieferung von schweren Waffen - immer einen Schritt voraus sind. Ströbele fordert eine Erklärung der Bundesregierung zum Kurswechsel auf offene Weltkriegsvorbereitung: "Sieht man die Gefahr nicht mehr oder geht man die Gefahr ein. Der große Krieg kommt."

Die unbedingte Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis muss sein, einen solchen Weltkrieg durch einen aktiven Widerstand der Massen der Welt zu verhindern. Die Demonstration am 8. Mai von Essen nach Gelsenkirchen ist die bisher einzige bundesweite Demonstration, die sich in aller Ernsthaftigkeit gegen die Gefahr des III. Weltkriegs und gegen jede imperialistische Aggression wendet. Auch alle ehrlichen Kräfte der alten Friedensbewegung, aus den Grünen, die sich dieser Richtung öffnen und anschließen, sind für den 8. Mai und den Aufbau einer neuen Friedensbewegung herzlich eingeladen. Selbstverständlich auch Hans Christian Ströbele!