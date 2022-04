Textilarbeiterinnen streiken

In verschiedenen Industriezonen von Bangladesch gab es in den vergangenen Tagen Streiks wegen monatelang ausstehender Lohnzahlungen. Zudem geht es um die Zahlung des Ramadan-Zuschusses. In den Industriezonen von Mirpur, Ashulia und Uttara um Dhaka protestierten jeweils Hunderte. Als hunderte Arbeiterinnen von Intraco Design und Intraco Fashion in Uttara die Straße zum Flughafen Dhakka blockierten, ging die Polizei mit Tränengas und Gummigeschossen gegen sie vor. Nach Angaben der Regierung steht in fast 80 Prozent der Betriebe in den großen Industriezonen die Zahlung des Ramadan-Zuschusses noch aus.