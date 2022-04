Essen / Gelsenkirchen

Übernachtungsangebote zur Demo gegen die Weltkriegsgefahr am 8. Mai

Am 8. Mai findet in Essen / Gelsenkirchen die erste Demo der neuen Friedensbewegung gegen die Gefahr eines Dritten Weltkriegs statt. Nachmittags folgt die feierliche Gedenksteinlegung zur Ehrung führender Revolutionäre vor der Parteizentrale der MLPD in Gelsenkirchen.

Korrespondenz