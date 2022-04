Veranstaltungen mit Buchvorstellung und Diskussion - Stand 24.4.

In den nächsten Wochen führt die MLPD zahlreiche Veranstaltungen zu Stefan Engels Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" durch. Optimal geeignet, um sich in der weltanschaulichen Auseinandersetzung immer mehr Kompetenzen zu erwerben und für die bewusstseinsbildende Arbeit. Menschen, die auf die MLPD und den REBELL stoßen im Wahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD in Nordrhein-Westfalen, im aktiven Widerstand gegen die Gefahr eines 3. Weltkriegs, in Betrieb und Gewerkschaft, am 1. Mai, in den Widerstandskomitees des REBELL, beim Training für die Spiele ohne Grenzen ... haben hier Gelegenheit, den REVOLUTIONÄREN WEG kennenzulernen und mit uns zu diskutieren. "Rote Fahne News" schreibt die Liste der Veranstaltungen fort. Meldet gerne weitere Termine an redaktion@rf-news.de

24. April 2022, Gera und Jena, Referent Dieter Ilius, Sonntag 15.30 Uhr, Stadtmuseum Gera, Museumsplatz 1, 07545 Gera

26. April 2022, Bergkamen, mit Oskar Finkbohner, vhs-Treffpunkt, Lessingstraße 2, Bergkamen. Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr. Eintritt 2 Euro / 3 Euro. Einladungs-Flyer

27. April 2022, Kempten, mit Emil Bauer, Gaststätte Little Tokyo, Kronenstraße 35, 18.30 Uhr

28. April 2022, Rostock, Donnerstag 18 Uhr, Referent Uwe Wagner. Im Rostocker Freizeitzentrum (RFZ), Kuphalstraße 77, Rostock Reutershagen, Eintritt 5 Euro / 3 Euro

6. Mai 2022, Augsburg, Referent Joachim Griesbaum, 19.00 Uhr im Internationalen Kulturzentrum, Zusamstraße 9

13. Mai 2022, Berlin, Alte Pumpe, Lützowstr. 42, Berlin-Tiergarten (Nähe Lützowplatz), Einlass: 17.00 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro / 3 Euro

13. Mai 2022, Witten, Treff International, Bahnhofstraße 70, Beginn 18 Uhr

13. Mai 2022, Kassel, mit Peter Weispfenning, Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Straße 74, Beginn: 18.00 Uhr, Eintritt 5 Euro / 3 Euro

20. Mai 2022, Herne, Referent Peter Weispfenning, Achtung, geänderte Anfangszeit 20 Uhr, Treffpunkt Eickel, Reichsstraße 66, 44651 Herne-Eickel

21. Mai 2022, Bochum, 18.00 Uhr, Gaststätte Grunewald, Markstr. 71 A

27. Mai 2022, Essen, Open-Air-Veranstaltung mit Gabi Fechtner, Freitag, 18 Uhr, Burgplatz

11. Juni 2022, Hannover. Weitere Informationen folgen.

11. Juni 2022, Bremen, mit Uwe Wagner. Weitere Informationen folgen.

26. Juni 2022, Ulm. Weitere Informationen folgen