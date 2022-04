Vorgezogene Feier von Internationalistischem Bündnis und ADGB in Ulm

Ein Redebeitrag schilderte, wie die neuimperialistische Türkei derzeit im Schatten des Ukraine-Kriegs die Region Rojava und den Nordirak bombardiert.

Der Jugendverband REBELL warb für das nächste Treffen des Widerstandskomitees gegen die allgemeinen Kriegsvorbereitungen in der Folge des russischen Einmarschs in die Ukraine. Geplant ist, Plakate für die 1. Mai-Demo herzustellen und in der Vorbereitung des Internationalen Pfingstjugendtreffens weiterzumachen.

Man hätte sich besseres Wetter gewünscht, denn so blieb von dem großen Salatbüffet, dem Gulasch und den Kässpätzle einiges übrig. Lieder zum Spiel der Saz und die Internationale rundeten das Fest ab.