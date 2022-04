"Heute möchte ich euch herzlich zu unserem nächsten Zoom-Meeting zum Thema „Brennende Notwendigkeit einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront“ am Sonntag, den 15. Mai, einladen. Die dramatische Zuspitzung der zwischenimperialistischen Widersprüche, die Gefahr einer direkten kriegerischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO - und eine Welle der sozialchauvinistischen, nationalistischen Hetze hat sich seit unserem letzten Treffen eher noch weiter entwickelt.

Sehr viele von euch haben eine aktive Arbeit gegen den Krieg und Kämpfe - auch für die ökonomischen, sozialen, ökologischen und politischen Belange der Arbeiter und der breiten Masse - mit einem Höhepunkt am 1. Mai durchgeführt. So wird unser Meinungs- und Erfahrungsaustausch außerordentlich wertvoll sein. ... Das sollte auch in eine Diskussion über die künftige organisierte Zusammenarbeit in der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront münden. Deshalb sollten wir uns auch von vornherein auf eine Diskussion von ca. drei bis dreieinhalb Stunden einstellen. ...

Wir werden dort sicher vor allem über den Widerstand gegen den Ukraine-Krieg und die Erfahrungen damit am 1. Mai und am 8. Mai (Tag der Befreiung in vielen Ländern Europas) diskutieren. Aber auch darüber, wie sich dieser Widerstand mit dem Kampf der Arbeiter und der breiten Massen um soziale Fragen verbindet. ... Das Zoom-Meeting wird auf Englisch durchgeführt. Es wird voraussichtlich arabische, deutsche, französische, spanische und russische Übersetzungen geben und wir bemühen uns, auch eine Teilnahme unserer russischen und ukrainischen Genossinnen und Genossen oder zumindest wieder Stellungnahmen von ihnen zu organisieren.

Zeiten

Sonntag, 15. Mai

7 am: Mexico City, Bogotá

1 pm: Algier

2 pm (14 Uhr): Paris, Berlin, Tunis

3 pm: Moscow

5:30 pm: Delhi

6 pm: Dhaka

10 pm: Sydney

Hier der Link zur Konferenz