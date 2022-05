Am Muttertag für den Weltfrieden demonstrieren!

Ich denke mir: „Verständlich, vor allem nach der Corona-Pandemie.“ Gleichzeitig stört mich kolossal, dass mitten in der akuten Weltkriegsgefahr die Zeitung wieder überquillt mit Werbung für Kommerz und Konsum am Muttertag.

Überall Blumen, Pralinen und rosa Herzchen, während ukrainische Mütter mit ihren Kindern fliehen müssen und ihre Söhne und Männer im Krieg verlieren – wie auch die russischen Mütter! Muss nicht dieser Muttertag ganz besonders im Zeichen des Friedens stehen?

Nach kurzem googeln bin ich erstaunt über den Ursprung des Muttertags: 1870 in den USA. Julia Ward Howe, Gegnerin der Sklaverei in den Südstaaten rief den „Muttertag des Friedens“ ins Leben. „Steht auf, all ihr Frauen, die ihr ein Herz habt. … Sprecht mit fester Stimme: Wir werden nicht zulassen, dass uns unsere Söhne genommen werden … Aus dem Schoß der verwüsteten Erde kommt ein Schrei, der sich mit unserem vereint. Waffen nieder, Waffen nieder! Das Schwert ist nicht das Maß der Gerechtigkeit!“

In diesem Sinne: Mütter, kommt mit zur Demo am 8. Mai! Für eine Zukunft für die Kinder dieser Welt in Frieden müssen wir heute gegen einen drohenden Dritten Weltkrieg aktiv werden! Und zum feiern ist nach der Demo auch noch Gelegenheit... .

Mehr dazu hier auf der Courage-Homepage

Der Frauenverband Courage ruft dazu auf, bei der Demonstration einen starken Frauenblock zu bilden. Wir laden dazu weitere Frauenorganisationen ein und jede Frau, die sich gegen Weltkriegsgefahr und für den Weltfrieden stark machen will. Mütter bitten wir, anlässlich des Muttertags eine gemeinsame Reihe zu bilden und Extra-Schilder dazu z. B.: „8. Mai 2022 - Muttertag: Frauen für den Frieden“ mitzubringen (einige werden vorbereitet). Wir treffen uns um 10.30 Uhr am Startpunkt Zweigertbrücke in Essen.