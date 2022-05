Anreise und weitere Hinweise zur Demonstration und Kundgebung

Mit dem Auto von Süden kommend:

Auf der A42 bis Kreuz Essen-Nord, dort auf die B224 Richtung Bottrop/Gladbeck, an der nächsten Ampelkreuzung (Müllheizkraftwerk) rechts in die Prosperstraße Richtung Essen-Karnap, im Kreisverkehr geradeaus weiter auf die Arenbergstraße bis zur nächsten Ampelkreuzung, hier rechts in die Karnaper Straße. Der Sammelpunkt ist nach ca. 300 m vor der Zweigertbrücke. Hier befindet sich links die Einfahrt zu einem Parkplatz mit begrenzter Kapazität, ansonsten in den Straßen rund um die Kreuzung Arenbergstraße/Karnaper Straße oder jenseits des Kanals Richtung Essen-Altenessen parken. Von Norden kommend: Auf der A52 oder A2 bis Abfahrt Essen/Gladbeck, dort auf die B224 Richtung Essen. Nach 6,5 km an der Ampelkreuzung (Müllheizkraftwerk) links in die Prosperstraße Richtung Essen-Karnap und weiter wie oben.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Von Essen Hbf mit der U11 Richtung Gelsenkirchen Buerer Straße, Abfahrt 9:00, 9:18, 9:33, 9:48, 10:03, Fahrzeit 16 Minuten bis Haltestelle Arenbergstraße, von hier ca. 300 m zu Fuß zurück zum Sammelplatz. Von Gelsenkirchen Schloss Horst (direkt vor der Horster Mitte) mit der U11, Abfahrt 9:09, 9:39, 9:54, 10:09, Fahrzeit 5 Minuten bis Haltestelle Arenbergstraße, von hier ca. 300 m zu Fuß weiter. Parkmöglichkeiten im Bereich der Horster Mitte gibt es nur in den umliegenden Straßen.



Noch ein Hinweis zur Abschlusskundgebung an der Horster Mitte: Als Sitzgelegenheit stehen in beschränktem Umfang Bierbänke zur Verfügung und vor allem für Menschen mit Einschränkungen auch Stühle mit Lehne. Als Reserve, wenn der Andrang die vorgesehene Kundgebungsfläche übersteigen sollte, können auch Campingstühle mitgebracht werden.