Beste Stimmung beim Tanz in den Mai

Coronabedingte Tanzregeln haben der Stimmung keinen Abbruch getan. Die acht-köpfige Liveband Soundrooms heizte ordentlich ein und gab die ganze Bandbreite weltbester Funkmusik zum Besten. Ohne Zugabe ließ das Publikum die Band nicht von der Bühne. Der DJ hielt die gute Stimmung bis zum letzten Lied.

Mit Maibowle, Thüringer Bratwürsten und abwechlungsreichem Fingerfood wurde für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Trotz kurzfristiger Werbung war der Kultursaal relativ gut gefüllt und nicht wenige Nachbarn der Horster Mitte waren froh über die Abwechslung nach zwei Jahren Coronapause. Bei aller Feierlaune fand die Moderatorin auch passende Worte zum Krieg in der Ukraine und warb für die große Friedensdemonstration am 8. Mai in Essen und der anschließenden Abschlusskundgebung und Veranstaltung zum Gedenken an sieben sozialistische Revolutionärinnen und Revolutionäre direkt vor der Horster Mitte. Eine Sammelbüchse für Spenden zur Finanzierung der Demonstration machte die Runde. Es bestätigte sich mal wieder: Gute Feiern gehören zum Kämpfen dazu!