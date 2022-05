Der 1. Mai in aller Welt - wird morgen nochmals ergänzt

1. Mai in Kolumbien

In Kolumbien fanden 100 Demonstrationen mit mehreren Tausenden Beteiligten im ganzen Land statt, die größte war in Bogotá. Die Märsche verliefen ohne größere Zusammenstöße mit der Polizei. Die Beteiligung war nicht höher als vor einem Jahr. Aufgerufen hat die Gewerkschaftszentrale CUT, sowie Gewerkschaften der Lehrer und der Studenten. Eine Hauptlosung war "Für Leben, Frieden und Demokratie und gegen die Inflation und Ungleichheit". Die soziale Lage hat sich für große Teile der Massen enorm verschlechtert; zu den Folgen der Coronapandemie, die viele Existenzen ruinierte und die Armut massiv verschärft, kommt seit Monaten eine rasante Inflation besonders für Lebensmittel. In den letzten Tagen gab es schon zahlreiche Demonstrationen anlässlich des Jahrestags des Beginns des großen Generalstreiks 2021, der das Land monatelang erschütterte (rf-news berichtete). Bei diesen Demonstrationen griff die Polizei auch gewaltsam ein und teilweise wehrten sich die Demonstratanten. Die CUT rief zu friedlichen Demonstrationen auf. Sie standen im Zeichen des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahlen am 29. Mai bei der der linke Kandidat Gustavo Petro gute Chancen hat, die Lage jedoch sehr polarisiert ist durch die reaktionären bis faschistischen Kräfte aus Regierung und rechten Parteien, bis zu Drohungen mit Staatsstreich.

Iran: „So lange, wir nicht unsere Recht erreichen, ruhen wir nicht“

Erneut waren zahlreiche iranische Städte anlässlich des 1. Mai Schauplatz von Protesten von Arbeitern, Angestellten und Lehrern, die demonstrierten, um ihre gewerkschaftlichen Forderungen durchzusetzen. Die Proteste fanden inmitten eines Klimas von Kriminalisierung, Gewalt, Schlägen und der Verhaftung einer Reihe von Gewerkschaftsaktivisten durch das faschistische Regime des Iran statt. Am Vorabend dieser Kundgebungen wurden viele Gewerkschaftsaktivisten und Sekretäre der Gewerkschaften und des Kulturkoordinierungsrates festgenommen. Agroindustrielle Arbeiter von Karun versammelten sich vor dem Unternehmen und dem Büro des Gouverneurs von Shushtar und forderten die Erfüllung ihrer Forderungen. Es fand eine Protestkundgebung von Rentnern in den Städten Arak, Rasht und Kermanshah vor dem Hauptbüro der Sozialversicherungsorganisation dieser Stadt statt. In Shousha versammelt sich seit Tagen eine Gruppe von Gemeindeangestellten, um gegen ihre Lohnrückstände zu protestieren. Die Proteste der Arbeiter dauern in dieser Stadt seit Samstag, dem 23. April an. In Isfahan skandierten Demonstranten am Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse: „Lerne Freiheit, das ist die Klasse von heute“, „Schüler, Lehrer, Arbeiter, Einheit, Einheit“.

Russland: Der Lenin-Jugendverband aus Sibirien berichtet:

Wir haben am 1. Mai eine Mahnwache durchgeführt. Alle übrigen Arten von Kundgebungen werden bei uns hart unerdrückt. Viele Grüße vom Lenin-Jugendverband aus Krasnojarsk in Sibirien.