"Der Mensch ist ein Viech, was lacht"

Am 6. Mai hatten in Sri Lanka die Gewerkschaften landesweit zum Streik aufgerufen, um den Rücktritt der Regierung von Präsident Gotabaya Rajapaksa zu erreichen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter machen diese Regierung für die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit des Landes verantwortlich. Landesweit beteiligten sich Millionen an dem Streik, private Verkehrsmittel, Geschäfte, Schulen, Verwaltungen und Fabriken standen still. Arbeiter versammelten vor den Fabriken um zu protestieren. Es fehlt an allem: Treibstoff, Medikamenten, Lebensmittel, Strom usw.