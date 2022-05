Dubai: Erfolg für Deliveroo-Fahrer

Hunderte Fahrer des britischen Lieferdienstes Deliveroo traten am Samstag in Dubai in den Streik und legten den Lieferdienst lahm. Der Streik begann nach der Ankündigung, dass die Bezahlung pro Lieferung von 10.25 dirhams auf 8.75 dirhams ab dem 1. Mai gekürzt wird. Außerdem wollte Deliveroo auch noch die Arbeitszeit der Fahrer verlängern. Der Streik wurde am 2. Mai beendet, nachdem das Unternehmen alle Verschlechterungen ausgesetzt hat. Die Fahrer beklagen auch Arbeitszeiten von 13 Stunden am Tag und ihre Rechtlosigkeit.