Gedenktafeln auf der Zielgerade

Alles ist bestens vorbereitet: Die Gedenktafeln sind vom Steinmetz fertig gestaltet und liegen bereit. Die Gedenkstätte der sieben sozialistischen Revolutionäre ist mit Steinumrandungen, Rasen und Blumen schön gestaltet. Und in ganz Deutschland wird für die Teilnahme an der Einweihung am 8. Mai geworben.

Durch den Krieg in der Ukraine und die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs bekommt die Feier am 77. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus noch eine brandaktuelle Bedeutung: Als Teil des Auftakts beim Aufbau einer Front gegen die Weltkriegsgefahr.

Willi Dickhut, für den auch ein Gedenkstein eingeweiht wird, warnte 1983 in seinem Buch "Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution" (S. 20): "Jede kriegerische Auseinandersetzung birgt die Gefahr der Ausweitung durch das Eingreifen der Supermächte in sich und damit der sprunghaften Entwicklung zum III. Weltkrieg."

Jeder weitere Euro als Spende erleichtert die Finanzierung dieser heute so wichtigen Gedenkstätte. Also: Sorgt mit dafür, dass das gesteckte Spendenziel von 5000 Euro noch rechtzeitig erreicht werden kann!

