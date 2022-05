Heute Matching-Mittwoch bei betterplace.org

Die Veröffentlichung eines Urteils-Entwurfs im anstehenden Verfahren zum Recht auf Schwangerschaftsabbruch vor dem Obersten Gerichtshof der USA führte landesweit zu ersten Massenprotesten. In dem Papier heißt es unter anderem, dass das seit 1973 geltende Bundesgesetz auf Schwangerschaftsabbruch nie hätte in Kraft treten dürfen. Am Dienstag gingen daraufhin in zahlreichen Städten, jeweils tausende auf die Straße und verlangten, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im Bundesrecht erhalten werden muss. Große Demos gegen die verschärfte Rechtsentwicklung gab es in Los Angeles, Seattle, Washington, New York.