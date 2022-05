MLPD Halle, VVN-BdA, DKP, KPD Ost

Intensive weltanschauliche Auseinandersetzung - gestärkte Bündnisarbeit

MLPD, KPD Ost und DKP haben heute erstmals gemeinsam ihre Teilnahme auf der DGB-Veranstaltung zum 1. Mai in Halle koordiniert. Gegen jede imperialistische Aggression, gegen den Kapitalismus und an der Seite der Proletarier und Unterdrückten auf der ganzen Welt zu stehen, gegen die Herrschenden und ihre Kriegspolitik in Deutschland, USA, Russland und der NATO mit der Perspektive des Sozialismus.

Von Korrespondenten