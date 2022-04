Aktiver Widerstand, 1. Mai, 8. Mai, Pfingstjugendtreffen, Ausflüge und mehr - Stand 30.4.

Veranstaltungen zum Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" finden sich hier in einer eigenen Übersicht.

30. April 2022

Berlin: Maifeier der MLPD, ab 16.00 Uhr, Treff International, Reuterstraße 15, 12053 Berlin, Nähe Hermannplatz

Bottrop: 100 Jahre Grabstätte der Märzgefallenen in Bottrop. Am Samstag, dem 30. April 2022, findet um 12 Uhr eine Feier zum einhundersten Jahrestag der Setzung des Gedenksteins für die Märzgefallenen auf dem Westfriedhof statt. Mit dem Lokalhistoriker Sahin Aydin. www.sahinaydin.de

Bremen: Maifeier von MLPD und REBELL Bremen, 18 Uhr, Freizi Buntentor, Geschwornenweg 11a (HB-Neustadt)

Dresden: Kundgebung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität um 11 Uhr am Wiener Platz "Ja zum Recht auf Flucht! Nein zur Spaltung von Menschen in erste und zweite Klasse! Stopp dem Abschiebungsterror! Gemeinsam gegen die Gefahr eines dritten Weltkriegs!" Aufruf hier

13.30 Uhr Open-Air-Meeting der MLPD zur gemeinsamen Vorbereitung auf den 1. Mai an der MOLE in Pieschen (am Ende der Eisenberger Straße)

13.30 Uhr Open-Air-Meeting der MLPD zur gemeinsamen Vorbereitung auf den 1. Mai an der MOLE in Pieschen (am Ende der Eisenberger Straße) Düsseldorf: Großdemonstration gegen den völkerrechtswidrigen Überfall der Türkei auf Südkurdistan, Sammeln ab 10 Uhr, Auftaktkundgebung um 12 Uhr

Essen: Das Internationalistische Bündnis Essen führt von 12 bis 13 Uhr eine Protestkundgebung durch gegen die Schließung der Krankenhäuser und für eine allseitige Gesundheitsversorgung im Essener Norden auf dem Platz vor der Karlschule in Altenessen

Gelsenkirchen: Tanz in den Mai - Hier der Einladungs-Flyer

Köln: Internationale Maifeier von MLPD und REBELL, 16 Uhr, im Schützenheim der St. Sebastianus Schützenbruderschaft, Bertoldistraße 1 in 51065 Köln-Mülheim

Nürnberg: Maifeier der MLPD, ab 18 Uhr im Garten der VILLA Leon , 90439 Nürnberg, Philipp-Körber-Weg 1

1. Mai 2022 - Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse

Augsburg: 1.-Mai-Demo und Kundgebung des DGB , Beginn 10.00 Uhr am Gewerkschaftshaus. 15.00 Uhr Picknick des Internationalistischen Bündnisses im Sheridan-Park beim Basketballplatz

Bochum: 10 Uhr Auftaktkundgebung Rathaus, 11 Uhr Demonstration zum Westpark, DGB-Kundgebung im Westpark ab 12 Uhr. Maifeier der MLPD: Kleingärtnerverein Flora, Am Heerbusch 60, Bochum-Langendreer um 17 Uhr

Bremen: DGB-Mai-Demo, Sammeln 10.15 Uhr Weserstadion, Kundgebung 12 Uhr Domshof

Darmstadt: 10 Uhr Demonstration ab DGB-Haus, 11 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz mit Infostand von MLPD, REBELL und Interbündnis

Datteln: DGB-Kundgebung um 11:00 am Dorfschultenhof, anschließend Familienfest.

Dortmund: 10.30 Uhr Auftaktkundgebung des Internationalistischen Bündnisses am Platz der Alten Synagoge, 11.00 Uhr Demonstration vom Platz der Alten Synagoge zum Westfalenpark. Maifeier der MLPD und des REBELL am Stand der MLPD.

Dresden: Die MLPD beteiligt sich am 1. Mai des DGB am Schützenplatz in Dresden, Stand ab 9.30 Uhr, DGB-Programm ab 12 Uhr

Um 14 Uhr treffen sich am Stand der MLPD alle, die an einem Widerstandskomitee in Dresden gegen die Weltkriegsgefahr interessiert sind

Um 14 Uhr treffen sich am Stand der MLPD alle, die an einem Widerstandskomitee in Dresden gegen die Weltkriegsgefahr interessiert sind Erfurt: Regionale 1.-Mai-Feier, Ansprache von Tassilo Timm, Landesvorsitzender Thüringen der MLPD. Essen, Trinken, Kultur, Tanz

16.00 Uhr, Gaststätte "Zur Schuhleiste", Mühlgarten 8, 99094 Erfurt/Möbisburg, Eintritt: 5 Euro / 3 Euro; Kinder frei

Einladungs- und Programm-Flyer

16.00 Uhr, Gaststätte "Zur Schuhleiste", Mühlgarten 8, 99094 Erfurt/Möbisburg, Eintritt: 5 Euro / 3 Euro; Kinder frei Einladungs- und Programm-Flyer Gera: Kundgebung der MLPD, 9.30 bis 10 Uhr, Marktplatz Gera, nach 10 Uhr Infostand. Ab 10 Uhr DGB-Kundgebung auf dem Marktplatz

Halle an der Saale: Ab 11.00 Uhr Stände von MLPD und REBELL auf der DGB-Veranstaltung mit vielen Einzel-Gewerkschaften und weiteren Parteien und Organisationen auf dem Marktplatz in Halle. Ab 15.00 Uhr Maifeier des Internationalistischen Bündnisses mit Freunden auf dem Parkgelände des Thüringer Bahnhof in Halle

Hamburg: 11.00 Uhr DGB-Demonstration, Heußweg (Nähe U-Bahn-Station Osterstraße), 12 Uhr Kundgebung St. Pauli Fischmarktstraße

Heilbronn: 18.00 Uhr, Maifeier von MLPD und REBELL mit Kultur-Programm und Mai-Rede, ASV-Vereinsgaststätte, Wertwiesen 6

Ingolstadt: Die MLPD beteiligt sich an der 1.-Mai-Demonstration ab dem Brückenkopf (Sammeln ab 9. 30 Uhr) zum Paradeplatz und der dortigen gewerkschaftlichen Kundgebung

Köln: Die DGB-Demonstration am 1. Mai geht los um 12:00 Uhr vom Hans-Böckler-Platz und endet auf dem Heumarkt

Lübeck: DGB-Kundgebung und -Demonstration ab 9.30 Uhr vom Marktplatz durch die Stadt. Anschließend Maifest auf der Wiese am Gewerkschaftshaus. Auch die MLPD ist mit einem Stand vertreten.

Mülheim/Ruhr: Die MLPD Essen/Mülheim/Velbert lädt zur Maifeier von MLPD und REBELL ein. Feldmannstiftung, Augustastraße 108, Mülheim-Styrum. Mit kulturellen Beiträgen, Ansprache, Buffet. Einlass: 17.00 Uhr, Beginn: 17.30 Uhr; Eintritt: 1,00 € / 2,00 €

München: 1. Mai-Demo des DGB 9:45 Uhr Odeonsplatz München, Zwischenkundgebung an der Staatskanzlei mit Beiträgen aus Betrieben, Kundgebung um 11 Uhr am Marienplatz, Maifeier von MLPD und REBELL München am 1. Mai um 18.30 Uhr im EineWeltHaus, Schwanthalerstraße 80

Münster: DGB-Demonstration, Sammelpunkt am Servatiiplatz ab 11:15 Uhr; DGB-Kundgebung, 12:00, in der Stubengasse

Sonneberg und Truckenthal: Die MLPD nimmt am 1. Mai an der DGB -Kundgebung in Sonneberg statt. Beginn: 10.00 Uhr am Pikoplatz in Sonneberg

Ab 16.00 Uhr 1.-Mai-Veranstaltung der MLPD in der Ferienanlage in Truckenthal. Es wird gegrillt, es gibt Kaffee und Kuchen, dazu sind alle Interessierten herzlich eingladen.

Ab 16.00 Uhr 1.-Mai-Veranstaltung der MLPD in der Ferienanlage in Truckenthal. Es wird gegrillt, es gibt Kaffee und Kuchen, dazu sind alle Interessierten herzlich eingladen. Stuttgart: 8:45 Uhr Auftaktkundgebung Interbündnis Stuttgart-Marienplatz; 10 Uhr DGB-Demonstration Stuttgart-Marienplatz; 11 Uhr DGB-Kundgebung Stuttgart-Marktplatz; 14.30 Uhr Kaffee, Kuchen und Grillen im Arbeiterbildungszentrum; 16 Uhr Traditionelle Mai-Feier von MLPD und Freunden im Arbeiterbildungszentrum. Programm mit Ansprachen, Musik und guten Gesprächen.

7. Mai 2022

Gelsenkirchen: Treffen der Gelsenkirchener Gruppe des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität, 16 Uhr im Treff International, Hauptstraße 40

8. Mai 2022

15. Mai 2022

Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Die Internationalistische Liste/MLPD tritt mit einer Landesliste und 29 Direktkandidatinnen und -kandidaten an.

ICOR-Zoom-Meeting: "Brennende Notwendigkeit einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront"

Hier der Link zur Konferenz (Deutschland, Westeuropa, Tunesien: 14 Uhr)

21. Mai 2022

Jugendkonzert "Rebellion für Weltfrieden". Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum, Bruckwiesenweg

Einladungs- und Programm-Flyer

28. Mai 2022

Stuttgart: Arbeiterbildungszentrum Süd, Chor Avanti Comuna Kanti: 151 Jahre Pariser Kommune - Vive la Commune! Eine Revue mit Liedern, Texten, Bildern, Dirigent: Aislan Coração, 19.30 Uhr, Eintritt: 10 / 7 Euro

3. bis 5. Juni 2022

23. Juli bis 13. August 2022 in Truckenthal

Das Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN findet vom 23.7. bis 13.8.2022 in Truckenthal/Thüringen statt. Anmelden könnt ihr euch am besten über den Flyer oder in der Geschäftsstelle des REBELL geschaeftsstelle@rebell.info. Eine/zwei/drei Wochen kosten 140/280/385 € (Frühbucherrabatt). Wir brauchen eure Anschrift, ggf. Zustimmung eurer Eltern und ob ihr schwimmen und auf Corona getestet werden dürft. Mit der Anmeldung erkennt ihr die Campordnung an. Highlights im Programm sind dieses Jahr u.a. Einsätze zur Aufforstung des Thüringer Wald, ein Jugendkonzert, Workshop zum 40. Geburtstag der MLPD, Sportfest und die Restaurierung einer Ausstellung der Anlage. Hier findet ihr das Sommercamp auf der Webseite des REBELL.

26. bis 28. August 2022 im Ruhrgebiet

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 22. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 24. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 27. Februar 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 11. März 2022

Die Erklärung des ZK der MLPD vom 26. April 2022