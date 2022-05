Keine Mehrheit mehr für schwere Waffenlieferungen

Lag die Zustimmung dazu Anfang April noch bei 55 Prozent, so lag sie am 3. Mai bei nur noch 46 Prozent, also Minus 9 Prozent in nur einem Monat.

Noch stärker ist der Anstieg derjenigen, die ausdrücklich gegen solche Lieferungen sind: Nämlich um 11 Prozent - von 33 Prozent Anfang April auf 44 Prozent Anfang Mai. Sogar die Mehrheit der Bevölkerung, nämlich 57 Prozent „glaubt, dass durch diese Entscheidung (des Bundestags zur Lieferung von Gepard-Panzern, Anm. d. Verf.) die Gefahr steigt, dass sich der Krieg in der Ukraine auch auf andere Länder in Europa ausweiten oder sogar in einen dritten Weltkrieg münden könnte.“