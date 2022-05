Mutige Rotfüchse Dortmund

Kinder gegen Krieg!

Die ROTFÜCHSE Dortmund haben sich natürlich auch am 1. Mai in Dortmund beteiligt, Nelken verkauft und eingeladen zum 8. Mai. Denn genau wie der REBELL nimmt auch die ganze Rotfuchsgruppe am 8. Mai teil.

Von Korrespondenten