"Kleine Hände, kleine Fäuste"

Hier der Liedtext

I: Die Kinder dieser Welt, sind nicht klein zu kriegen.

Sie haben kleine Hände und doch die Kraft zu siegen :I



Sancho ist acht Jahre, sein Rücken, der ist krumm

er arbeitet im Bergwerk, die Augen blicken stumm.

Zehn Stunden schuftet er, nur fürs Überleben.

Doch kleine Hände können sich zur Faust erheben.



I: Die Kinder dieser Welt, sind nicht klein zu kriegen.

Sie haben kleine Hände und doch die Kraft zu siegen :I



Maja kann gut rechnen, in jedem Supermarkt,

die Mutter hat kein Geld mehr, auch wenn sie noch so spart.

Ihr Lohn reicht kaum zum Leben. Da bleibt Maja nicht allein.

Sie führt jetzt die Kasse, denn: „Ein Rotfuchs will ich sein!“



I: The children of the world fighting to survive

but in their little hands is power for a better life. :I



Vladi fährt nicht U-Bahn, er schläft in der Station,

drüber fallen Bomben, auf Kiew wo er wohnt.

Lenas Vater ist verhaftet, weil er gegen Putin schrie.

Kinder wollen Frieden: Lena, Maja und Vladi.



I: The children of the world fighting to survive

but in their little hands is power for a better life. :I



Ukraine oder Chile, in Indien und Peru:

armer Leute Kinder haben keine Ruh

Ihr Spielplatz ist die Straße ihre Schule ist die Not.

Sie lernen nur im Kampf gibt’s: Freiheit, Arbeit, Brot!



The children of the world fighting to survive

but in their little hands is power for a better life.

Die Kinder dieser Welt, sind nicht klein zu kriegen.

Sie haben kleine Hände und doch die Kraft zu siegen.