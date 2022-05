Kommt zur Demo am 8. Mai! - Bundestreffen am kommenden Samstag abgesagt

Stattdessen wird eine Delegation am selben Tag am Bündniskongress des Internationalistischen Bündnisses teilnehmen. Dort wollen wir einen Redebeitrag einbringen und alle mobilisieren, selbst am 20. Internationalen Pfingstjugendtreffen teilzunehmen, Bestandteile mitvorzubereiten und in ihren Organisationen zu werben.

Damit will das Internationale Pfingstjugendtreffen einen wichtigen Beitrag leisten, die Rebellion gegen die akute Weltkriegsgefahr zu organisieren! In diesem Sinne möchten wir euch alle aufrufen, euch diesen Sonntag, 8. Mai, an der bundesweiten Demonstration in Essen / Gelsenkirchen zu beteiligen. Sie beginnt um 11 Uhr, Zweigertbrücke – Ecke Karnaper Str. / Waldemey, 45329 Essen. (Mehr Infos hier!)

Da der neue vierseitige Flyer leider noch nicht fertig ist, haben wir entschieden, den bisherigen Flyer mit dem erweiterten Motto „Generation Krise? – Generation Rebellion! – Aktiv für den Weltfrieden!“ nachzudrucken. Diese Flyer werden wir in größeren Mengen am 8. Mai bei der Abschlusskundgebung der Großdemonstration am Stand des Jugendverbands REBELL ausgeben.

Mehr über das Internationale Pfingstjugendtreffen gibt es hier