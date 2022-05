Kostenloses Frühstück für alle Grundschulkinder!

Gegen den Protest von AUF, der Linken und WIN wurde kürzlich die Vorlage der Stadtverwaltung beschlossen, das kostenlose Milchfrühstück für Grundschulkinder einzustellen.

Die Bildungspolitische Sprecherin von AUF Gelsenkirchen hatte im letzten Bildungsausschuss zur aktuellen Versorgung angefragt und erfahren: Bislang wird erst in acht von den 39 Grundschulen und in sechs Förderschulen von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein Frühstück zubereitet. AUF stellte die Frage, was die Stadt tun will, damit alle Kinder zu einem Frühstück kommen - sie wurde im Bildungsausschuss nicht beantwortet. AUF wird dazu am Ball bleiben. Ein Frühstück könnte statt Milch auch im Sinne einer gesundheitsfördernden Ernährung mit Tee, Obst und Gemüse angeboten werden.