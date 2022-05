Mannheim: Ein Bedürfnis, gemeinsam auf der Straße zu sein

Es gab ein breites Bündnis verschiedener Organisationen: Darunter viele Migrantengruppen, Frauen- und Jugendorganisationen, sowie Gewerkschaften. Allen ist es ein wichtiges Anliegen, gemeinsam auf die Straße zu gehen.

Die Kundgebung wechselte zwischen Kultur- und Redebeiträgen aus den Betrieben in Mannheim. Der Krieg in der Ukraine und der Wunsch nach Frieden waren ein bestimmendes Thema. Viele Menschen hier sind gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, doch Gewerkschaftsführer haben in ihren Reden auf der Kundgebung leider für die Unterstützung der Aufrüstung geworben, was im Widerspruch zur Basis steht.