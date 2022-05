Polizeieinsätze gegen Textilarbeiterinnen

In dem absolutistisch von König Mswati regierten Swasiland streiken seit einiger Zeit Tausende Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter für einen Stundenlohn von 15 Rand (0,91 Euro). Das Regime versucht jetzt mit drastischen Mitteln, den Streik zu brechen und die Arbeiter zurück an die Arbeitsplätze zu bringen. So setzte die Polizei am 3. Mai Tränengas in den Wohnunterkünften der Arbeiter in Nhlangano im Süden des Landes ein. Der Wirtschaftsminister erklärte, die Fabriken müssten schließlich ihr Auftragsfristen einhalten. Am Mittwoch gab es dann einen Molotow-Cocktail-Anschlag auf das Haus des Führer der Gewerkschaft ATUSWA. Die Mehrzahl der Arbeiter streikt jedoch weiter.