Revolutionäre Maifeiertagsgrüße an die Bruderparteien der ICOR

Die Neue Demokratische Marxistisch-Leninistische Partei hielt ihre Maikundgebung und Massenversammlung in Vavuniya unter dem revolutionären Motto: "Vereinigt euch, alle arbeitenden Klassen" ab. Das Thema lautete "Vereinigt euch gegen die zerstörerische Wirtschaftsstruktur".

Während das Land mit dem Trauma der zerstörerischen, korrupten neoliberalen Wirtschaftsstrategie und dem Scheitern des singhalesisch-chauvinistischen, rassistischen Rajapaksa-Regimes konfrontiert ist, führte die Wut gegen das kranke Rajapaksa-Regime zu Massenaufständen und Protesten der Arbeiterklasse und der werktätigen unterdrückten Massen. Es ist eine wichtige und revolutionäre Aufgabe, die Menschen aufzuklären und sie gegen den faschistischen Staatsapparat und die korrupte, zerstörerische Wirtschaftspolitik mit imperialistischer Ausrichtung zu organisieren. Brüderliche Massenbewegungen, Frauenbefreiungsbewegungen und Gewerkschaften schlossen sich uns bei unserer Kundgebung und Massenversammlung an.

Der nördliche Regionalsekretär der Partei, Genosse K. Selvam, leitete die Veranstaltung. Der Generalsekretär, Genosse S.K. Sentinel, der nationale Organisator, Genosse V. Mahendran, andere Mitglieder des Zentralkomitees und Genossen aus brüderlichen Bewegungen sprachen auf der Versammlung.

In seiner Rede erklärte der Generalsekretär: "Wir stehen an der Seite der Menschen in Sri Lanka, die sich im Umbruch befinden. Unsere Pflicht als Kommunisten ist es, das Volk zu organisieren und es auf einen revolutionären Weg zu führen, um eine große politische Zukunft für unser Land zu erreichen. Wir bewahren unsere Solidarität mit den brüderlichen marxistisch-leninistischen revolutionären Parteien, der internationalen Arbeiterklasse und den unterdrückten werktätigen Massen, um den proletarischen Internationalismus gegen den Imperialismus aufzubauen.

Maierklärung der Neuen Demokratischen Marxistisch-Leninistischen Partei

Die Partei hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen an diesem 1. Mai die Ursachen der Wirtschaftskrisen, die die Menschen schwer treffen, zu erklären und die Rolle der imperialistischen und regionalen Hegemonialmächte in der Krise zu entlarven. Außerdem legt die Partei großen Wert darauf, die Bedeutung einer alternativen politischen Linie für das Volk und den Weg des Massenkampfes zu deren Durchsetzung hervorzuheben.

Seit der Einführung der offenen Wirtschaft im Jahr 1978, durch die das Land die Globalisierung und neokoloniale Wirtschaftsinitiativen erlebte, hat der Imperialismus von Zeit zu Zeit verschiedene Taktiken angewandt, um sich zu behaupten.

Die Partei ruft an diesem 1. Mai dazu auf, auf dem Weg zur Macht des arbeitenden Volkes die gesamten werktätigen Massen zu mobilisieren, um im Interesse des arbeitenden Volkes wahre Demokratie und wirtschaftliche Gerechtigkeit herzustellen.

Slogans zum 1. Mai: