Stefan Engel antwortet auf „Abgeordnetenwatch“

Wir dokumentieren einige Fragen an Stefan Engel, Kandidat der Internationalistischen Liste / MLPD im Wahlkreis Gelsenkirchen II, und seine Antworten:

Frage: „Halten Sie es für richtig, dass Jugendoffiziere der Bundeswehr an unsere Schulen dürfen?“

Antwort Stefan Engel: „Eindeutig nein! Ich bin entschiedenster Gegner der neuen Ausrichtung der Außenpolitik der Bundesregierung auf eine offene Kriegsvorbereitung. Diese beinhaltet eine Militarisierung der Gesellschaft und findet auch in den Schulen statt.“

Frage: „Wieso ist die MLPD gegen Waffenlieferungen an die Ukraine? Man muss doch etwas tun, um Putin zu stoppen. Ist es nicht fahrlässig, nichts zu tun?“

Antwort Stefan Engel: „In der Ukraine tobt ein reaktionärer imperialistischer Krieg. Wir verurteilen den Einmarsch der Truppen und den äußerst brutalen Krieg durch das neuimperialistische Russland genauso wie die imperialistische Provokation Russlands durch die NATO. Die Ukraine ist ein reaktionäres Land, das ebenso von Oligarchen und Monopolen beherrscht wird wie Russland. Dass die Ukraine ein Hort der Freiheit und Demokratie sei, ist eine Rechtfertigung für die Kriegstreiberei der NATO. Wir fordern den sofortigen Stopp aller Kriegshandlungen, den Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine und den Rückzug der NATO aus Osteuropa.“

Frage: „Lieber Stefan, im Ruhrgebiet lebt mindestens jedes dritte Kind in Armut. Das verschlechtert sich mit dem Krieg und der Inflation rapide. Was sollen die Menschen tun, was tust du dagegen?“

Antwort von Stefan Engel: „Die Arbeiter brauchen höhere Löhne und weniger Steuern, um ihre Familien ernähren zu können.“