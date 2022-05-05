Neue Friedensbewegung
Text der Mitmachlisten auf Russisch und Ukrainisch
Der Text der Mitmachlisten für die neue Friedensbewegung ist jetzt auch auf Russisch und Ukrainisch übersetzt worden:
Russisch
Война на Украине, агрессивное перевооружение и борьба империалистов за перераспределение власти и сырья по всему миру показывают, что Третью мировую войну необходимо предотвратить. Необходимо активное сопротивление на улицах, в компаниях, школах и университетских жилых кварталах.
Восстание против всех империалистических поджигателей войны - будь то Россия, НАТО или германский империализм; Остановитье войну в Украине!
Мы проводим специальные местные мероприятия.
Ukrainisch
Війна в Україні, агресивне переозброєння та боротьба імперіалістів за перерозподіл влади та сировини по всьому світу показують, що Третю світову войну необхідно запобігти. Необхідний активний опір на вулицях, у компаніях, школах та університетських житлових кварталах.
Повстання проти всіх імперіалістичних паліїв війни - чи то Росія, НАТО чи німецький імперіалізм; Зупинити війну в Україні!
Ми проводимо спеціальні місцеві заходи.