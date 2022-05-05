Text der Mitmachlisten auf Russisch und Ukrainisch

Russisch

Война на Украине, агрессивное перевооружение и борьба империалистов за перераспределение власти и сырья по всему миру показывают, что Третью мировую войну необходимо предотвратить. Необходимо активное сопротивление на улицах, в компаниях, школах и университетских жилых кварталах.

Восстание против всех империалистических поджигателей войны - будь то Россия, НАТО или германский империализм; Остановитье войну в Украине!



Мы проводим специальные местные мероприятия.

Ukrainisch

Війна в Україні, агресивне переозброєння та боротьба імперіалістів за перерозподіл влади та сировини по всьому світу показують, що Третю світову войну необхідно запобігти. Необхідний активний опір на вулицях, у компаніях, школах та університетських житлових кварталах.

Повстання проти всіх імперіалістичних паліїв війни - чи то Росія, НАТО чи німецький імперіалізм; Зупинити війну в Україні!



Ми проводимо спеціальні місцеві заходи.