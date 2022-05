Toronto: 15.000 Bauarbeiter im Streik

Nach einem Bericht von www.t-online.de sind bereits Einheiten aus NATO-Staaten – namentlich aus Großbritannien und aus den USA – in der Ukraine und bilden dort „Kämpfer“ aus. So sollen sich mehr als 100 Elitesoldaten des britischen Special Air Servie (SAS) (Fallschirmjäger) in der Ukraine aufhalten. Die Truppen halten sich laut dem Bericht zum Teil schon seit Putins Überfall auf die Krim im Jahre 2014 getarnt im Lande auf. Trainiert wird alles: Vom Häuserkampf bis zur Evakuierung von Machthaber Wolodymyr Selenskyj. Die USA haben dem Bericht zufolge Mitglieder der Spezialeinheit Green Berets im Land, die zusammen mit Einheiten der Navy Seals (Marineinfanterie) ein altes Manövergelände im Westen der Ukraine als Trainingsstätte nutzen. So viel dazu, dass NATO-Einheiten nicht aktiv in den Krieg verwickelt seien.

Hier geht es zu dem Bericht