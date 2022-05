Unterstützung des Aufrufs für eine neue Friedensbewegung

Vor deren Beginn um 10.00 Uhr machte die MLPD eine eigene halbstündige Kundgebung am gleichen Platz. Diese stellte den Kampf gegen die Weltkriegsgefahr und die Notwendigkeit einer neuen Friedensbewegung in den Mittelpunkt. Es gab einen Spendenaufruf für die Teilnahme russischer und ukrainischer Bergleute an der internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023.

Wir verteilten neben dem Mai-Aufruf auch einen offenen Brief gegen die undemokratische Verweigerung eines Infostandes der MLPD durch den DGB-Kreisvorstand. (Wer ihn lesen möchte, findet ihn hier. Eine ganze Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußerte ihr Befremden über diese Ausgrenzung der MLPD im Unterschied zur SPD, Grünen und Linkspartei. Durch die Anmeldung der eigenen Kundgebung, unseren eigenen Pavillion und Infostand auf dem gleichen Platz, waren wir trotz gemeinsamer Blockadeversuchen von Linkspartei und SPD durch vorgeparkte Autos gut sichtbar. Eine Reihe von Menschen unterstützten den Aufruf für eine neue Friedensbewegung mit ihrer Unterschrift. Einzelne wollen aktiv mitarbeiten.