Viele sind auf der Suche

Am Stand der MLPD gab es durchgängig ein lebhaftes Treiben. Alte Bekannte wurden begrüßt und neue Kontakte gewonnen. Nicht nur unsere Flugblätter wurden gern entgegengenommen, auch gab es viele klärende Gespräche und Zustimmung zu der Notwendigkeit der Entstehung einer neuen Friedensbewegung, die sich gegen alle imperialistischen Kriege, die Kriegsparteien Russland und NATO und den maroden krisengeschüttelten Kapitalismus an sich richtet. Bei uns am Stand wurde aus guten Gründen nichts verschenkt, aber wir nahmen Spenden ein, verkauften Getränke, sieben Exemplare des Rote Fahne Magazins wurden verkauft, ebenso grundlegende Literatur.

Während bei der DGB - Kundgebung auf dem Alten Markt in Magdeburg an den Ständen von SPD und CDU kaum jemand verweilte, gab es an unserem Stand der MLPD und auch an den Nebenständen von der Gartenpartei (wo Tomatenpflanzen verschenkt wurden) und am Stand der "Offenen Heide" durchgängig ein lebhaftes Treiben. Um 12 Uhr nahmen einige der MLPD-Genossen an der sehr lebendigen Demo der DGB-Jugend teil, auf der zwei Mal die Internationale erklang. Auch Autonome und Antifa-Gruppen beteiligten sich. Das Motto war "30 Stunden sind genug!" Ein Transparent für die 30 Stunden-Woche war an der Spitze.

Global denken - global und lokal handeln: Bei der Kundgebung der Umweltgewerkschaft am Nachmittag auf der Sternbrücke drehte sich alles um die Gewinnung neuer Interessenten und Mitstreiter für die Umweltgewerkschaft, die neue Friedensbewegung und das Aktivwerden gegen die weitere Bebauung unseres Stadtparkes.

Ein gemeinsames, fröhliches und gut besuchtes Grillfest der MLPD im Stadtpark an der Elbe (bei dem auch die 3. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis vorgestellt wurde) bildete den gelungenen Abschluss eines spannenden und kämpferischen Tages.