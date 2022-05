Vorbereitungen für den 8. Mai 2022

Am 8. Mai setzt die neue Friedensbewegung mit der bisher einzigen bundesweiten Demonstration - die Route führt von Essen nach Gelsenkirchen - gegen die Weltkriegsgefahr und gegen jede imperialistische Aggression ein unüberhörbares und unübersehbares Zeichen. Am Ende der Demonstration steht eine Kundgebung in Gelsenkirchen Horst mit Einweihung der neuen sozialistischen Gedenkstätte rund um die Lenin-Statue. "Rote Fahne News" wird in bewährter Weise als Mit-Organisator der Aktivitäten fungieren. Im Kalender "Aktiver Widerstand ..." haben wir unter "8. Mai" wichtige Dokumente und Informationen veröffentlicht, vom Aufruf bis zur Übernachtungsgelegenheit. Neu seit heute: Ein Punkt "Anreise-Informationen". Bitte schreibt dafür Abreise-Treffpunkte und weitere Infos (z. B. Kosten für gemeinsame Anreise) an redaktion@rf-news.de

Und berichtet, wie ihr breit werbt, die gemeinsame Anfahrt organisiert usw.