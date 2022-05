Warm-up-Party für den 8. Mai

Aktiver Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr ist nötiger denn je. Wir mobilisieren Mann und Maus zur Demonstration als Manifestation einer neuen Friedensbewegung, die sich gegen jede imperialistische Aggression richtet. (Mehr dazu hier)

Der Festakt zur Einweihung einer sozialistischen Gedenkstätte wird ein weiteres Highlight.

Am Samstag, den 7. Mai, laden wir alle zu einer Warm-up-Party im Jugendzentrum Che in Gelsenkirchen, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen-Horst, ein. Beginn 20 Uhr.

Von 20 Uhr bis 21 Uhr werden wir dort auch den REBELL-Beitrag für den Festakt am 8. Mai proben. Dazu laden wir alle herzlich ein.