„Wenn man selbst überzeugt ist, merken das die Leute"

Mit dabei die Direktkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Bärbel Kersken. Im Workshop klärten wir grundsätzlich: Wir haben die akute Gefahr eines III. Weltkriegs. Das muss verhindert werden! Wenn die Menschen, hier in der Siedlung viele ehemalige Bergleute, mit dieser Situation in Übereinstimmung kommen sollen, müssen wir sie auch direkt daran herausfordern. Man kommt einfacher darauf, was sie in ihrer Denkweise bewegt, wenn man direkt damit anfängt.

Wir sprachen an: "Wir brauchen dich gegen den Weltkrieg - mach mit im Widerstandskomitee!" und „Wir haben eine akute Weltkriegsgefahr - Kommen Sie mit zur Demo am 8. Mai!". Einige wollen mitkommen und der Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt wurde ausgetauscht. Einzelne trugen sich in unsere Liste ein. Wir erreichten beim Straßenumzug die Bewohner draußen und in ihrer Wohnung. Nicht so viele waren zuhause, leider auch weniger Jugendliche. Unsere Direktkandidatin forderte die Menschen am Mikrofon heraus. So trafen wir einen ernsthaften jungen Mann. Er möchte den Aufbau des Widerstandskomitee in die Hand nehmen. Schön war: auch wenn es in Bottrop noch kein Widerstandskomitee gibt, hat es die Leute nicht entmutigt.

Einige warfen von sich aus schon auf, dass ein III. Weltkrieg kommen kann. Es wurde auch emotional. Einer Frau kamen die Tränen: Sie will das nicht noch mal, denn sie hat auch den II. Weltkrieg miterlebt. Wir lernten, uns zu konzentrieren, schnell zu schalten, worum es geht, auch zuzuspitzen: Entweder es kommt zum III. Weltkrieg oder zur internationalen sozialistischen Revolution. Wir werteten aus, dass wir im Vorfeld besser überlegen müssen, wie Ältere oder Alleinstehende einbezogen werden können. Außerdem können wir auch Singen am Mikro!