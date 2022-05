"Zauderer" Scholz?

"Bundeskanzler Olaf Scholz steht als Zauderer da, weil er sich bisher gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine stellt.“ So ähnlich wie es „stern.de“ am 24. April zum Ausdruck brachte, äußern sich derzeit viele Medienkommentare, aber auch Scharfmacher aus der CDU/CSU-Führung, aus Teilen der FDP und von den „Falken“ innerhalb der Grünen. Tatsächlich lehnt Scholz eine von ihnen geforderte Änderung der Kriegsstrategie ab, die auch Teile der NATO vollziehen wollen. Sie begnügen sich nicht damit, die russische Aggression in der Ukraine zu stoppen, sondern wollen den Krieg vollständig gewinnen. Das verbirgt sich hinter dem Ruf nach Lieferung schwerer Waffen und nach einem sofortigen Erdgasembargo.

Dass sich Scholz dem verweigert, hat weder etwas mit „Friedenspolitik“ noch mit Zaudern zu tun, sondern folgt den ureigenen Interessen der führenden deutschen Monopole. So rückt er kein Jota von der neuen aggressiven Militär- und Außenpolitik der Bundesregierung ab. Mit 100 Milliarden „Sondervermögen“ für die Aufrüstung und zukünftig mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – derzeit 76 Milliarden Euro – an jährlichen Militärausgaben soll die Bundeswehr zu einer der schlagkräftigsten Armeen der Welt gemacht werden. Das erklärte Ziel von Scholz ist zudem ihre „atomare Teilhabe“, um zu den Atommächten aufzuschließen. So bereitet sich auch der deutsche Imperialismus aktiv auf einen dritten Weltkrieg vor.