Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh von israelischen Soldaten ermordet

Israelische Soldaten haben heute die bekannte Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im besetzten Westjordanland erschossen. Die auf sie gerichtete Kugel traf sie im Kopf, als sie über einen Überfall der israelischen Besatzungsarmee auf die Stadt Jenin im Westjordanland berichtete. Sie wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht, wie das palästinensische Gesundheitsministerium & Al Jazeera heute mitteilten. Im Krankenhaus wurde sie später für tot erklärt. Videos des Vorfalls zeigen, dass Abu Akleh in den Kopf geschossen worden ist. Sie trug eine eindeutig erkennbare Presse-Weste. Die schwer verletzte Journalistin wurde von palästinensischen Zivilisten evakuiert und ins Krankenhaus gebracht. Videos zeigen, wie diese minutenlang versuchen, die schwer verwundete Reporterin zu evakuieren, während Scharfschützen immer wieder in die Richtung der Verwundeten und der ihr zu Hilfe eilenden Menschen schießen. Auch zu sehen ist, wie die Journalistin Shatha Hanaysheh vollkommen unter Schock stehend neben ihrer Kollegin Abu Akleh am Boden kauert. Auch sie wurde von palästinensischen Zivilisten unter Lebensgefahr evakuiert und in Sicherheit gebracht.

Quelle: Occupied News