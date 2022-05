Argument

„Ausrüstung“ – eine pazifistische Variante der Aufrüstung?

Die psychologische Kriegsvorbereitung zeigt sich auch in der Sprache, die verwendet wird. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach in der Bundestagsdebatte am 27. April über das geplante Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro bewusst die neue einlullende Beschwörungsformel: „Es geht nicht um Aufrüstung; es geht auch um Ausrüstung.“

Korrespondenz aus Rüsselsheim