Entschlossener Antikriegsprotest gegen Kundgebung mit Baerbock

Knapp 150 Grünen-Sympathisanten stand auf dem Heumarkt die dreifache Anzahl von Gegendemonstranten gegenüber. Sehr lautstark und ununterbrochen forderten sie: „Schluss mit der Hochrüstung!“; „Frieden!“; „Grüne an die Front!“; „Baerbock muss weg!“; „Hoch die internationale Solidarität!“; „Free Assange!“ und vieles mehr.

Die Grünen-Ordner mussten die Polizei in Kampfausrüstung aufmarschieren lassen. Die trennte wunschgemäß die beiden Lager: Eng eingezäunt vor der Bühne die Baerbock-Applaudierer, in großzügigem Abstand davon die Protestierer, voneinander getrennt durch Gitter und kampfbereit ausgerüstete Bereitschaftspolizei. Wer innerhalb der grünen Sperrzone wagte, einen Zettel gegen Baerbock oder auch nur den Daumen hoch gerichtet nach unten zu halten, wurde polizeimäßig aus diesem Clubtreffen herausgezerrt. Von Jugendlichen der Fridays-for-Future-Generation war bei den Grünen kaum jemand zu sehen – außer in Begleitung der Eltern… .

Die übergroßen Plakate der MLPD erregten große Aufmerksamkeit und Zustimmung: Hundertfach fotografiert und gefilmt waren sie ein Hingucker für Grüne und Anti-Grüne.

Über Baerbocks Rede lässt sich nicht viel sagen: Sie war im Protest- und Pfeifensturm nur von engsten Anhängern direkt vor der Lautsprecheranlage zu hören.

Eine letzte Peinlichkeit: Nach Baerbocks Abgang intonierte eine größere grüne Blechbläserkapelle ausgerechnet John Lennons Anti-Kriegslied „Imagine“! Andererseits: Vielleicht handelte es sich dabei auch um einen versteckten Protest der Basis der Grünen gegen Baerbocks Kriegskurs … .